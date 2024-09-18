Reuters: Моссад заклав вибухівку в пейджери «Хезболли» за кілька місяців до вибухів

Зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 000 пейджерів, імпортованих ліванською групою «Хезболла», за кілька місяців до вибухів.

Про це повідомило Reuters високопоставлене джерело Служби безпеки Лівану та ще одне джерело.

«Хезболла» замовила 5 000 пейджерів у тайванської компанії Gold Apollo. Пейджери ввезли в Ліван на початку цього року.

Засновник Gold Apollo Хсу Чінг-Куанг сказав, що пейджери, які вибухнули, були виготовлені компанією в Європі, яка мала право використовувати бренд фірми. У своїй заяві компанія назвала BAC, але Хсу відмовився коментувати її конкретне місцезнаходження.

Бойовики «Хезболли» використовують пейджери як низькотехнологічні засоби звʼязку, щоб Ізраїль не відстежив їхню локацію.

Але пристрої були модифіковані Моссадом «на виробничому рівні», заявило журналістам високопоставлене ліванське джерело.

«Моссад вмонтував у пристрій плату з вибуховим матеріалом, яка отримує код. Її дуже важко виявити будь-яким способом. Навіть за допомогою будь-якого пристрою або сканера», — сказало джерело.

Співрозмовник агентства розповів, що 3 000 пейджерів вибухнули, коли на них надіслали кодоване повідомлення, одночасно активувавши вибухівку.

Інше джерело повідомило агентству Reuters, що в нових пейджерах було заховано до трьох грамів вибухівки, яка місяцями залишалася «непоміченою» «Хезболлою».