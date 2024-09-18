У Лівані після повторної серії вибухів загинули 14 людей, ще сотні поранені

У Лівані 18 вересня почали масово вибухати рації, які використовують члені ліванського угруповання «Хезболла», а також автомобільні радіоприймачі. Через це загиблими вважаються 14 людей, а ще 450 — пораненими.

Такі дані наводить Міністерство охорони здоровʼя Лівану, передає Associated Press.

«Хезболла» та уряд Лівану звинувачують Ізраїль у вибухах.

За даними Reuters, «Хезболла» купила рації десь пʼять місяців тому — тобто приблизно в той самий час, коли й пейджери, що вибухали напередодні. Джерела Axios стверджують, що рації нібито заздалегідь замінували ізраїльські спецслужби, а потім передали їх «Хезболлі» для екстреного звʼязку. Їх бойовики мали використовувати під час військових зіткнень з Ізраїлем.

Один з вибухів 18 вересня стався під час похорону людей, які загинули напередодні через вибухи пейджерів.

Ізраїльське видання The Jerusalem Post зазначало, що вибухали також iPhone, відеокамери та інші пристрої. Попередньо, «Хезболла» наказала своїм бойовикам дистанціюватися від усіх пристроїв звʼязку.