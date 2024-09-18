Розпочинається «нова фаза» війни: Ізраїль зосередиться на північному фронті

Ізраїль переносить головні військові зусилля на північ — розпочинається «нова фаза» війни.

Про це заявив ізраїльський міністр оборони Йоав Галлант перед солдатами Військово-повітряних сил країни.

На півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє підтримуване Іраном угруповання «Хезболла». «Хезболла» та Ізраїль атакують одне одного від початку війни в Газі в жовтні 2023 року.

«Центр тяжіння рухається на північ. Ми перекидаємо сили, ресурси й енергію на північ», — зазначив міністр.

Раніше цього дня, 18 вересня, на півночі Ізраїлю розгорнули повітряно-десантну 98 дивізію ЦАХАЛ, яка місяцями воювала в секторі Гази.

За словами Галланта, військові цілі Ізраїлю на півночі «чіткі та прості — безпечно повернути мешканців міст на півночі до їхніх домівок». Те саме сказав і премʼєр-міністр країни Біньямін Нетаньягу.

Тим часом під час візиту до Північного командування начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герзі Галеві заявив, що Ізраїль має «набагато більше можливостей», які ще не були використані в боях проти підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболли».