АВС: Ізраїль 15 років готував операцію з підриву пейджерів у Лівані

Ізраїль щонайменше 15 років готував операцію з підриву пейджерів у Лівані.

Про це повідомив телеканал ABC із посиланням на джерело в американській розвідці.

У підготовці операції брали участь підставні компанії, повʼязані з офіцерами ізраїльської розвідки. Ці фірми були прикриттям для справжнього виробника пейджерів. Притому деякі працівники підприємств навіть не знали, на кого вони насправді працюють.

Однією з таких компаній була зареєстрована в Будапешті фірма BAC Consulting, яка за контрактом мала виробляти пейджери під брендом тайванської компанії Gold Apollo. Проте представник угорського уряду заявив ABC, що BAC Consulting була лише «торгівельним посередником» і не виробляла нічого на території країни.

За даними джерел, у пейджери заклали 1—2 унції вибухівки та дистанційний перемикач для активації вибуху. Джерела ABC зазначили, що американська розвідка вважає такі операції занадто небезпечними для цивільних, тому не використовує у своїй практиці.