«У “Хезболли” багато ворогів». Президент Ізраїлю спростував причетність країни до підриву пейджерів у Лівані

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог спростував причетність Ізраїлю до підриву пейджерів і рацій членів угруповання «Хезболла» в Лівані.

Про це Герцог заявив в інтервʼю Sky News.

Герцог відкинув «будь-який звʼязок із тією чи іншою операцією». Він додав, що у «Хезболли» «багато ворогів».

«У “Хезболли” багато ворогів. “Хезболла” душить Ліван, руйнує Ліван, створюючи хаос знову, знову і знову. Ми тут для того, щоб захищатися. Це все, що ми робимо. І ми ясно даємо зрозуміти, що маємо вжити заходів. Як вчинила б будь-яка нормальна країна, як вчинила б Велика Британія або будь-яка інша суверенна нація, щоб захистити свій народ», — сказав президент Ізраїлю.

За словами Герцога, Ізраїль «не зацікавлений» у війні з Ліваном. Однак він визнає, що ситуація між країнами може загостритися.

Sky News зазначає, що це перший офіційний коментар влади Ізраїлю після вибухів пейджерів у Лівані.