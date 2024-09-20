Ізраїль завдав нового авіаудару по Бейруту, загинув високопосадовець «Хезболли»

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 20 вересня вдарила по вищому командуванню ліванського угруповання «Хезболла» в Бейруті.

Про це пишуть Axios, The Times of Israel і RFI.

Факт удару підтвердив і ЦАХАЛ. Ліванське Міністерство охорони здоровʼя стверджує, що внаслідок атаки загинули вісім людей і 59 поранені.

ЦАХАЛ каже, що під час удару по опорному пункті членів угруповання в південному Бейруті загинув керівник елітного підрозділу «Радван» Ібрагім Акіла та інші командири підрозділу.

Акіла — один із засновників військового крила «Хезболли». З 2004 року він очолював оперативний відділ «Хезболли», де відповідав за бомбардування, протитанкові ракетні атаки, протиповітряну оборону та інші військові напрями.

США розшукують його за причетність до вибухів в американському посольстві в Бейруті у квітні 1983 року, коли загинули 63 людини, і в казармах морської піхоти США в жовтні 1983 року, унаслідок яких загинув 241 американський військовослужбовець.

Ізраїльський чиновник назвав це вбивство «величезним ударом» по структурі військового командування і контролю «Хезболли».

Це лише третій випадок, коли ЦАХАЛ завдає авіаударів по Бейруту з початку війни в жовтні 2023 року. У липні цього року внаслідок ізраїльського авіаудару по Бейруту загинув військовий керівник «Хезболли» Фуад Шукра, а в січні в результаті удару ЦАХАЛ по ліванській столиці було вбито заступника лідера ХАМАС Салеха аль Арурі.

Кількома днями раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що країна переносить головні військові зусилля на північ, бо розпочинається «нова фаза» війни. Перед цим на півночі Ізраїлю розгорнули повітряно-десантну 98 дивізію ЦАХАЛ, яка місяцями воювала в секторі Гази.

На півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє підтримуване Іраном угруповання «Хезболла». «Хезболла» та Ізраїль атакують одне одного від початку війни в Газі в жовтні 2023 року.