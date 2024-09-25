«Хезболла» підтвердила загибель командира її ракетної дивізії Ібрагіма Кубаїсі

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» оголосило про загибель командира її ракетної дивізії Ібрагіма Кубаїсі, але не підтвердила, що це сталося через ізраїльський удар по Бейруту в Лівані.

Про це передає катарський телеканал Al Jazeera.

«Хезболла» також повідомила про смерть ще одного оперативника, якого, як вважають, убили разом з Кубаїсі.

Ібрагім Кубаїсі.

Армія оборони Ізраїлю вчора заявила про ліквідацію Кубаїсі разом з кількома іншими командирами Ракетних сил «Хезболли».

У ЦАХАЛ зазначають, що Кубаїсі командував кількома ракетними підрозділами «Хезболли», включно з підрозділом високоточних ракет, і роками, зокрема під час війни, відповідав за запуски ракет у бік Ізраїлю. Також він мав тісні звʼязки з високопоставленими військовими лідерами «Хезболли».

Що передувало

17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, майже 3 тисячі постраждали. Reuters із посиланням на джерела пише, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тисяч пейджерів, імпортованих ліванською групою «Хезболла», за кілька місяців до вибухів. ABC News зазначає, що Ізраїль готувався до операції щонайменше 15 років. Офіційно президент Ізраїлю спростував причетність країни до підриву пейджерів у Лівані.

18 вересня в Лівані прогриміла повторна серія вибухів. Детонували рації, які використовують члени ліванського угруповання «Хезболла», й автомобільні радіоприймачі. Загинули 14 людей, ще 450 дістали поранень. Того ж дня Ізраїль заявив про «нову фазу» війни — її вестимуть переважно на півночі країни, що межує з Ліваном. Відтоді перестрілки між ЦАХАЛ і «Хезболлою» посилилися.

20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню ліванського угруповання «Хезболла» в Бейруті. Кількість загиблих станом на 22 вересня становить 45. У відповідь на цю атаку в ніч проти 22 вересня «Хезболла» запустила з Лівану близько 85 ракет.