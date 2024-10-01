США попередили Ізраїль про можливу ракетну атаку з боку Ірану

Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив, що США попередили Ізраїль про намір Ірану запустити ракети по країні. Однак наразі жодних повітряних загроз для Ізраїлю немає.

Про це повідомляє The Times of Israel.

«Наші системи ППО повністю готові, а літаки патрулюють небо. Ми з нашими партнерами зі США перебуваємо в максимальній готовності в наступі й обороні та разом стежимо за розвитком подій в Ірані. Атака Ірану на Ізраїль матиме наслідки», — сказав Хагарі.

До цього американський чиновник з Білого дому, який забажав залишитися неназваним, сказав, що Іран планує «найближчим часом» атакувати Ізраїль балістичними ракетами, а Штати «активно підтримують оборонні приготування, щоб захистити Ізраїль від цієї атаки».

У такий спосіб Тегеран планує помститися Ізраїлю за смерті лідерів підтримуваних Іраном угруповань, як-от «Хезболла» й ХАМАС.

Деякі американські та ізраїльські високопосадовці стурбовані тим, що ізраїльське наземне вторгнення до Лівану, яке той розпочав 30 вересня, і вбивство давнього союзника верховного лідера Ірану лідера «Хезболли» Хасана Насралли підштовхнуть Іран ще активніше рятувати свої угруповання, які той створював десятиліттями.