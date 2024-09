WSJ: Ізраїль може почати наземну операцію в Лівані вже цього тижня

Ізраїльські спецпризначенці здійснюють невеликі цілеспрямовані рейди на південь Лівану, де збирають розвідувальні дані й проводять розвідку перед можливим наземним вторгненням, яке може відбутися вже на цьому тижні.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За словами джерел, рейди, які включали проникнення в тунелі «Хезболли», які розташовані вздовж кордону, відбувалися протягом останніх місяців. Вони є частиною зусиль Ізраїлю з послаблення можливостей «Хезболли» вздовж кордону, що розділяє Ізраїль і Ліван.

Співрозмовники видання зазначають, що час будь-яких наземних дій може змінитися. Ізраїль перебуває під сильним тиском з боку США, які вимагають не здійснювати масштабного вторгнення.

Колишній заступник командувача ЦАХАЛ у Газі, бригадний генерал запасу Амір Авіві заявив, що наземне вторгнення Ізраїлю неминуче і що рейди є частиною підготовки до нього.

«ЦАХАЛ провів велику підготовку до наземного вторгнення. Загалом, це завжди передбачає спеціальні операції. Це частина процесу», — зазначив він.

«Хезболла» виглядає настільки ослабленою, що дилема Ізраїлю полягає в тому, як далеко він повинен зайти в Ліван, сказав Авіві. Коли і на яких умовах Ізраїль піде, залишається незрозумілим, додав він.

Минулого тижня високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що країна сподівається уникнути наземного вторгнення. Однак Ізраїль нарощує свої сили на півночі, переключивши увагу на боротьбу з «Хезболлою», і зараз має на цьому фронті більше сил, ніж будь-де в країні.

Війна між Ліваном та Ізраїлем

Ситуація в стосунках між Ізраїлем і «Хезболлою» загострилася цього вересня. Упродовж місяця Ізраїль регулярно завдавав ударів по Лівану.

17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, майже 3 тисячі постраждали. Reuters із посиланням на джерела пише, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тисяч пейджерів, імпортованих ліванською групою «Хезболла», за кілька місяців до вибухів. ABC News зазначає, що Ізраїль готувався до операції щонайменше 15 років. Офіційно президент Ізраїлю спростував причетність країни до підриву пейджерів у Лівані.

18 вересня в Лівані прогриміла повторна серія вибухів. Детонували рації, які використовують члени ліванського угруповання «Хезболла», й автомобільні радіоприймачі. Загинули 14 людей, ще 450 дістали поранень. Того ж дня Ізраїль заявив про «нову фазу» війни — її вестимуть переважно на півночі країни, що межує з Ліваном. Відтоді перестрілки між ЦАХАЛ і «Хезболлою» посилилися.

20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі.

А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» в столиці Лівану Бейруті. Наступного дня Армія оборони Ізраїлю і «Хезболла» підтвердили, що в цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

На півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє підтримуване Іраном угруповання «Хезболла». «Хезболла» та Ізраїль атакують одне одного від початку війни в Газі в жовтні 2023 року.

«Хезболла» — ліванська військово-політична організація мусульман-шиїтів, заснована в 1982 році. «Хезболлу» активно підтримує Іран, вона визнана терористичною в понад 20 країнах, зокрема у США, ЄС і Великій Британії. «Хезболла» виступає проти Ізраїлю від моменту свого створення.

