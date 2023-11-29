«Нова пошта» відкрила друге відділення в Румунії — у місті Брашов. До кінця року компанія планує відкрити ще одне відділення, у Констанці.

Про це повідомила пресслужба «Нової пошти».

Клієнти можуть отримувати та відправляти документи, посилки до 30 кг в Україну та Молдову. Термін доставки від 3 до 5 днів. Також є можливість викликати курʼєра.

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Відділення працює щодня за адресою Str. Brânduselor, 72. За шість місяців роботи в Румунії компанія доставила посилки майже для 8 000 людей.