«Нова пошта» відкрила друге відділення в Румунії — у місті Брашов. До кінця року компанія планує відкрити ще одне відділення, у Констанці.
Про це повідомила пресслужба «Нової пошти».
Клієнти можуть отримувати та відправляти документи, посилки до 30 кг в Україну та Молдову. Термін доставки від 3 до 5 днів. Також є можливість викликати курʼєра.
Відділення працює щодня за адресою Str. Brânduselor, 72. За шість місяців роботи в Румунії компанія доставила посилки майже для 8 000 людей.
- «Нова пошта» почала активну міжнародну експансію у країни Європи у 2022 році, уже під час повномасштабної війни. Зараз її європейський підрозділ Nova Post має відділення в Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, Чехії, Угорщині.
- До кінця року «Нова пошта» відкриє свої відділення в Парижі й Мілані, а на 2024 рік поштовий оператор запланував відкриття ще у 16 країнах.