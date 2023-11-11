До кінця цього року «Нова пошта» відкриється в Парижі й Мілані, а в наступному — ще у 16 країнах

До кінця року «Нова пошта» відкриє свої відділення в Парижі й Мілані, а на 2024 рік поштовий оператор запланував відкриття у ще 16 країнах.

Про це написав співвласник компанії «Нова пошта» Володимир Поперешнюк.

У 2024 році оператор планує відкрити ще 16 відділень Nova Post в Іспанії та Туреччині, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Швейцарії, Португалії, Словенії, Хорватії, Греції, Данії, Фінляндії, Швеції, а також Норвегії. Усі вони будуть у столицях.

«Зізнаюся, що менеджери з розвитку були проти оприлюднення цього, бо вони як відповідальні люди переймаються тим, щоб не виглядати брехунами, якщо щось піде не за планом. Це зрозуміло, бо на шляху першовідкривачів завжди чимало перешкод, а майбутнє ніколи не визначене! Але знаючи їх, я впевнений, що вони з усім впораються, я в них вірю, як і вся наша команда. Тож тримайте графік відкриття нових країн на наступний рік і завчасно готуйте посилки», — написав Поперешнюк.