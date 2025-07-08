МКС видав ордери на арешт лідерів «Талібану» за переслідування жінок

Новини

Міжнародний кримінальний суд 8 липня видав ордери на арешт двох лідерів «Талібану» в Афганістані. Їх звинуватили в переслідуванні жінок і дівчат.

Про це повідомив Міжнародний кримінальний суд.

Ордери видали проти Верховного лідера Афганістану Хайбатулли Ахундзади та голови Верховного суду Абдула Хакіма Хаккані.

Міжнародний кримінальний суд заявив, що є достатньо підстав вважати: вони вчинили злочин проти людяності, переслідуючи дівчат, жінок та інших людей через те, що їхня гендерна ідентичність або самовираження не відповідали правилам «Талібану».

Як «Талібан» утискає жінок в Афганістані

Після захоплення влади в серпні 2021 року таліби почали поступово утискати жінок в їхніх правах. «Талібан» заборонив жінкам навчатися в університетах та в середній школі, наказав приватним університетам не допускати їх до вступних іспитів, заборонив жінкам працювати в неурядових організаціях, займатися спортом, відвідувати парки розваг та їздити в автомобілі без хіджаба.

У країні також закрили салони краси для жінок, заборонили жінкам відвідувати національний парк Банд-е-Амір, а жінок, які зазнали насильства, відправляють до вʼязниць. Згодом «Талібан» заборонив жінкам говорити на публіці, а потім і спілкуватися між собою. Крім того, в Афганістані заборонили встановлювати вікна в будинках, які б виходили на місця, де часто бувають жінки — подвірʼя, кухня, колодязь тощо.

У березні 2024 року верховний лідер «Талібану» Мавлаві Хібатулла Ахундзада пообіцяв почати публічно забивати жінок камінням до смерті на знак боротьби із західною демократією.

Усі ці утиски «Талібан» виправдовує власним трактуванням ісламу. В ООН вважають, що «Талібан» запровадив найрепресивніший у світі режим для жінок. За це «Талібан» може постати перед Міжнародним судом ООН.