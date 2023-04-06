Дивуєтеся, що Московський патріархат за путіна? Для РПЦ це давня традиція. Згадуємо, як церква була слухняним інструментом монгольських ханів, російських царів і радянських генсеків

Історія Російської православної церкви почалася в середині ХІІІ століття. Тоді київські митрополити перенесли свою резиденцію зі зруйнованого монголо-татарами Києва до Володимира-на-Клязьмі. Церковні ієрархи підпорядковувалися Вселенському патріархату Константинополя, але зберігали титул Митрополита Київського і всієї Русі. Вони дедалі більше потрапляли в залежність від правителів монголо-татарської держави Золотої Орди, навіть призначення нових митрополитів додатково схвалювали монгольські хани. У 1261 році в ординській столиці Сарай-Бату заснували Сарайську православну єпархію. Її очільники стали головними посередниками у відносинах правителів Орди з васальними руськими князівствами та Візантією.

У XV столітті поступово занепадала й Золота Орда, і Візантія. А от дрібне Московське князівство, ставши центром збору данини для хана з усіх північно-східних князівств колишньої Київської Русі, навпаки зміцнювалось. Саме до Москви перебралася церковна верхівка з Володимира. А її митрополити всіляко намагалися позбутися залежності від Константинопольського патріарха, якому й далі підпорядковувалась Київська митрополія. У 1448 році Московська церква за підтримки місцевих правителів в односторонньому порядку оголосила про незалежність й утворила власну Московську митрополію. Цього не визнали ані в Константинополі, ані в інших центрах східного православʼя.

Московський собор висвячує рязанського єпископа Іону на митрополита без дозволу Вселенського патріархату у грудні 1448 року. Ілюстрація з російського літописного зведення XVI століття. Wikimedia / «Бабель»

У такому нелегальному становищі Московська церква перебувала майже півтора століття. За цей час вона все більше ставала державним інструментом і навіть придумала для московських князів пропагандистську концепцію про Москву як Третій Рим. Її суть полягала в тому, що після падіння Риму, а згодом і Константинополя, Москва мала стати новим політичним і духовним центром. Ця концепція лягла в основу імперіалістичної політики Московії, а потім і росії, на наступні століття.

Наприкінці XVІ століття Константинопольський патріархат перебував у скрутному становищі під владою Османської імперії. Цим вирішили скористатися московські правителі, щоб не просто узаконити незалежність своєї церкви, але й підвищити її статус з митрополії до патріархії. Улітку 1588 року новообраний Константинопольський патріарх Єремія II приїхав до Москви просити грошей на потреби церкви. І тодішній правитель Борис Годунов висунув йому ультиматум про визнання Московської патріархії. Переговори затягнулись на пів року, причому місцеві церковні ієрархи взагалі не брали в них участь. Протягом цього часу Єремію II утримували в Москві. Той вже і сам був ладен згодитися стати патріархом у Московії, втомившись від нескінченних негараздів у Константинополі. Та максимум, який йому пропонував Годунов, — це резиденція у «стародавній православній столиці» Володимирі-на-Клязьмі.

Бояри та духовенство вмовляють Бориса Годунова стати московським царем. Ілюстрація Бориса Чорікова з книги «Російська історія в картинках» 1836 року. Getty Images / «Бабель»

На початку 1589 року Єремія погодився на всі умови і висвятив обраного царем кандидата на патріарха. Тільки після цього його відпустили до Константинополя. Там Єремія скликав собор, який затвердив заснування Московського патріархату. Відповідну грамоту зі 106 підписами східних ієрархів відправили до Москви. Утім, сучасний графологічний аналіз показав, що принаймні 66 із цих підписів підроблені.

Московська церква стала патріархатом, проте не позбавилась залежності від царської влади. На початку XVIII століття перший російський імператор Петро І пішов ще далі. Він скасував патріархію, а церкву перетворив по суті на державне міністерство. Головним церковним органом став Священний синод Російської православної церкви. Діяв він під наглядом світського чиновника — оберпрокурора, якого призначав імператор. Сам же глава російської держави відтоді отримав офіційний статус очільника церкви.

Картина Миколи Неврева 1903 року «Петро I перед матір’ю царицею Наталією». Ліворуч на полотні зображений Московський патріарх Адріан, після його смерті у 1700 році Петро І скасував патріархію. Wikimedia / «Бабель»

У статусі державної контори Російська православна церква перебувала майже 200 років. І це, звісно, не подобалося її ієрархам. Тому під час Лютневої революції 1917 року церква підтримала повалення російської монархії та того ж року відновила власну патріархію. Новий предстоятель отримав титул «Патріарх Московський і всієї росії». Після його смерті у 1925 році церкві вже було не до виборів нового патріарха.

Усі карти сплутали більшовики, які змогли не лише захопити, але й утримати владу. Наступ на церкву вони почали з атеїстичної пропаганди. А згодом проти духовенства розгорнули масштабні репресії. Майже всіх ієрархів і значну частину священників або розстріляли, або заслали до таборів. Храми закривали та руйнували, часто в їхніх приміщеннях влаштовували зерносховища, клуби чи відкривали магазини. Саму церкву повністю не заборонили, проте максимально підпорядкували державі, а точніше — спецслужбам.