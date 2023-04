Дивуєтеся, що Московський патріархат за путіна? Для РПЦ це давня традиція. Згадуємо, як церква була слухняним інструментом монгольських ханів, російських царів і радянських генсеків

У 1941 році Німеччина напала на СРСР. На окупованих радянських територіях німці сприяли відродженню церковного життя, щоб залучити на свій бік населення. Такий козир Сталін не міг просто так віддати Гітлерові, тому наказав знайти в таборах ще живих церковних ієрархів і в 1943 році вибрав з їх числа нового патріарха. А в його титулі з пропагандистською метою росію замінили на Русь. Предстоятелі РПЦ і досі носять титул «Патріарх Московський і всієї Русі».

Посвячення обраного Сталіним патріарха Сергія, 12 вересня 1943 року. Getty Images / «Бабель»

Церква потрапила під ще тотальніший державний контроль, ніж за Петра І. Її діяльність контролювала міністерська Рада у справах релігійних культів. Очільники цієї Ради мали значно ширші повноваження, ніж оберпрокурори Синоду в Російській імперії. До того ж церква в СРСР перебувала під посиленим контролем спецслужб. Усіх претендентів на високі церковні посади узгоджували з КДБ. А після розсекречення архів стало відомо, що радянські спецслужби не лише контролювали, але й вербували агентів з-поміж керівників-ієрархів РПЦ. Так, нинішній глава Російської православної церкви патріарх Кирило є колишнім агентом КДБ. Швейцарські журналісти зʼясували, що в 1970-х він під псевдонімом «Михайлов» збирав інформацію про членів Всесвітньої ради церков у Женеві та намагався налаштувати їх проти США та НАТО.

Митрополит Кирило разом із путіним у Калінінграді, 2006 рік. Патріархом Кирило стане у 2009 році. Getty Images / «Бабель»

У сучасній рф звʼязки РПЦ зі спецслужбами нікуди не зникли, а з приходом до влади путіна навіть посилися. Про те, що Московський патріархат сприяв окупації Криму і вторгненню на Донбас у 2014 році, писали навіть американські аналітики з Institute for the Study of War. А Вселенський патріарх Варфоломій прямо назвав Російську православну церкву відповідальною за війну рф проти України. Також росія використовує церкву для розпалювання конфліктів і в інших країнах, як-от у Чорногорії.

Священники серед російських військових, які оточили частину українських прикордонників у Балаклаві, 1 березня 2014 року. Getty Images / «Бабель»

Показовою є історія російського єпископа Флавіана трирічної давнини. Його кілька разів намагалася завербувати ФСБ, але він відмовляв. Тоді в його квартирі «знайшли нарколабораторію», згодом до звинувачень додали розкрадання коштів і навіть організацію вбивства на замовлення. Патріарх Кирило не заступився за Флавіана, а навпаки — відсторонив його від служіння і «відправив на покій» у віддалений напівзруйнований монастир. Зрештою Флавіану вдалося виїхати до Британії. Він пригадує, як звертався по допомогу до другої людини в РПЦ — керівника справами Московської патріархії митрополита Діонісія, а той відповів: «А чого ж ви не співпрацювали? Нащо вам ці неприємності? Усі співпрацюють. Тож ви самі винні. Тепер пишіть прохання на покій за станом здоровʼя».

Від початку повномасштабного російського вторгнення представники підконтрольної РПЦ Української православної церкви Московського патріархату нерідко співпрацювали з окупантами. Тільки на кінець жовтня 2022 року серед них СБУ виявила 33 агентів-інформаторів і корегувальників вогню.

Згодом СБУ провела обшуки в Києво-Печерській лаврі, у монастирях на Закарпатті, у Мукачівській єпархії, в Івано-Франківській єпархії, у Почаївській духовній семінарії, у Тернопільській єпархії та в інших монастирях і храмах УПЦ МП. Там знайшли проросійські пропагандистські методички про те, як заперечувати російську агресію і прославляти «русский мір», копії документів окупантів, а також листування з московськими кураторами. Священники УПЦ МП і досі відмовляються піти з Києво-Печерської лаври, хоча строк договору про оренду приміщень у них сплив ще 29 березня.

Прокремлівська література і російські паспорти, виявлені під час обшуків в одній з єпархій УПЦ МП, грудень 2022 року. ssu.gov.ua / «Бабель»

