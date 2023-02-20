СБУ оголосила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату митрополиту Феодосію.
Про це йдеться у повідомленні СБУ.
Ієрарх у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, які порушують рівноправність громадян, вважає спецслужба.
Крім того, під його керівництвом адміністратор сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ, серед яких patriarchia.ru та pravmir.ru. У цих публікаціях представники країни-агресора навʼязували ідеї рашизму та популяризували кремлівський режим.
Керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП повідомили про підозру за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу.
- У кінці листопада СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ МП, зокрема в Києво-Печерській. 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.
- 9 грудня комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.