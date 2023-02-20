СБУ оголосила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату митрополиту Феодосію.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Ієрарх у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, які порушують рівноправність громадян, вважає спецслужба.

Крім того, під його керівництвом адміністратор сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ, серед яких patriarchia.ru та pravmir.ru. У цих публікаціях представники країни-агресора навʼязували ідеї рашизму та популяризували кремлівський режим.

Керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП повідомили про підозру за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу.