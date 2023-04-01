Намісника Лаври Павла відправили під домашній арешт на два місяці

Шевченківський районний суд відправив намісника Києво-Печерської лаври від УПЦ МП Павла під домашній арешт на 60 днів. Він також носитиме електронний браслет.
Про це пише «Громадське».
Крім цього, Павлу заборонили доступ до соцмереж. Це означає, що він не зможе проводити богослужіння дистанційно. Відбуватиме домашній арешт він у селі Вороньків Київської області.
Перед тим суд вирішив перенести засідання на ранок понеділка через погане самопочуття Павла. Але потім змінив своє рішення і продовжив засідання в суботу ввечері.
- Служба безпеки України 1 квітня вручила підозру митрополиту УПЦ Московського патріархату Павлу (Петру Лебедю) після збору доказів. За даними слідства, він виправдовував війну росії проти України та розпалював релігійну ворожнечу. СБУ повідомила Лебедю підозру за порушення рівноправності громадян (ч. 1 ст. 161 КК) і за виправдовування дій рф (ч. 1 ст. 436-2 КК).
- Цього ж дня Служба безпеки України провела обшуки в помешканні митрополита УПЦ МП Павла. На 12:00 владику викликали на допит. Після чого мали обрати міру запобіжного заходу.
- Міністерство культури та інформполітики України заявило, що УПЦ МП до 29 березня мало залишити всі приміщення, які орендує в Києво-Печерській лаврі. В УПЦ МП заявили, що ці вимоги не мають юридичних підстав.