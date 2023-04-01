У намісника Лаври Павла проводять обшуки — йому вручили підозру

СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ Московського патріархату Павлу (Лебідю) та проводить обшуки в його помешканні.

Про це повідомляє пресслужба УПЦ.

Як каже Лебідь, підозру йому вручили в суботу о 7:30.

Митрополита Павла звинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (ст 161 Кримінального кодексу). Ідеться про висловлювання щодо ПЦУ і Константинопольського патріархату, сказані ним у відеозверненні «Просимо справедливості для нашої Церкви».

На 12 годину владику викликали на допит. Після чого будуть обирати міру запобіжного заходу.