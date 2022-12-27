Намісник Лаври звернувся до президента з проханням не забирати Успенський та Трапезний собори

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) звернувся до Володимира Зеленського з проханням залишити Успенський та Трапезний собори за Українською православною церквою московського патріархату.

За його словами, 26 грудня директор державного заповідника «Києво-Печерська лавра» повідомив йому, що 31 числа закінчується термін оренди Успенського та Трапезного соборів на території Верхньої Лаври.

«Вже 1 січня ми не маємо права переступати пороги Трапезного і Успенського соборів. Нас ніхто не сповістив письмово хоча б за місяць, у нас на руках довгострокові договори оренди, ми служили до війни щодня», — зазначив намісник Лаври.

Владика Павло закликав президента прийти до Лаври, щоб переконатися «на власні очі, скільки вірян приходять на богослужіння у недільний чи святковий день».