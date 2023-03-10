Держава розриває договір із УПЦ МП про користування Києво-Печерською лаврою

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» надіслав Українській православній церкві Московського патріархату лист про розірвання договору оренди. Священників просять покинути Свято-Успенську Києво-Печерську лавру.
Про це пише пресслужба заповіднику.
Там нагадали, що відповідний договір уклали в липні 2013 року. Але згідно з указом президента та постановою Кабміну була створена Міжвідомча робоча група, яка аналізувала діяльність релігійних організацій. Вона встановила, що УПЦ МП порушила умови договору.
Тому заповідник розриває договір із УПЦ МП з 29 березня.
- Перед Новим роком заповідник «Києво-Печерська лавра» повідомив УПЦ Московського патріархату, що з 1 січня не продовжує договір на її користування Успенським собором і Трапезною церквою.
- 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.
- 2 грудня Рада національної безпеки та оборони ввела персональні санкції проти екснардепа Вадима Новинського, намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Петра Лебедя та низки інших священників УПЦ МП.