Мінкультури: Припинення дії договору стосується всіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко підтвердив, що договір безоплатного користування УПЦ (МП) Києво-Печерською лаврою розривається з 29 березня, і це стосується «всіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі».

«Рішення обґрунтоване висновками Міжвідомчої робочої групи, яка під час своєї роботи встановила порушення Монастирем умов Договору щодо використання державного майна», — написав міністр.

За його словами, МКІП цю позицію підтвердив відповідним листом.

Ткаченко додав, що відповідно до визначеної правовим полем процедури відзавтра працюватимуть робочі групи, утворені Заповідником, з інвентаризації майна та обстеження технічного стану будівель і споруд.