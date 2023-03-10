Мінкультури: Припинення дії договору стосується всіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко підтвердив, що договір безоплатного користування УПЦ (МП) Києво-Печерською лаврою розривається з 29 березня, і це стосується «всіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі».
«Рішення обґрунтоване висновками Міжвідомчої робочої групи, яка під час своєї роботи встановила порушення Монастирем умов Договору щодо використання державного майна», — написав міністр.
За його словами, МКІП цю позицію підтвердив відповідним листом.
Ткаченко додав, що відповідно до визначеної правовим полем процедури відзавтра працюватимуть робочі групи, утворені Заповідником, з інвентаризації майна та обстеження технічного стану будівель і споруд.
- Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату).
- В УПЦ (МП) заявили, що в листі керівництва Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» «жодної інформації про юридичні підстави для таких дій не зазначено. Що ж до роботи згаданої у листі групи (Міжвідомчої робочої групи), то про зміст її висновків ніде не повідомлялося, а складалися вони, вочевидь, упереджено та з грубим порушенням юридичних норм». В УПЦ (МП) стверджують, що єдиною підставою для виселення їх з Лаври «є забаганка чиновників з Мінкульту».