Sonntags Zeitung: У 1970-х роках глава РПЦ патріарх Кирило шпигував у Швейцарії

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило працював у Женеві на радянську службу зовнішньої розвідки КДБ.

Про це повідомляє швейцарська газета Sonntags Zeitung.

З 1971 по 1974 рік молодий російський священик Володимир Гундяєв жив у Женеві як представник при Всесвітній раді церков. Газета Sonntags Zeitung змогла ознайомитися з тодішніми документами федеральної поліції. Згідно з ними, Кирило тоді працював молодим священиком у російській секретній службі КДБ. Під псевдонімом «Михайлів» він мав збирати інформацію про інших членів Всесвітньої Ради Церков у Женеві та впливати на його позицію: проти США та НАТО — і позитивно щодо Радянського Союзу.