Канада запровадила санкції проти патріарха кирила

Канада запровадила санкції проти російського патріарха кирила (володимира гундяєва).

Про це ідеться у повідомленні канадського уряду.

Також у списку опинились дезінформатори:

пропагандистка Катерина Андрєєва;

Тигран Худавердян — бізнесмен, заступник генерального директора та виконавчий член ради директорів «Яндекс»;

Андрій Липов — керівник Роскомнагляду;

Мілош Вагнер, Володимир Логунов, Вадим Суботін та Олег Терляков — заступники керівника Роскомнагляду;

Петро Акопов — пропагандист.

Також у санкційному списку опинилось інформагентство Regnum і Роскомнагляд. Канада також заборонила імпорт деяких золотих виробів із росії, зокрема необробленого золота, напівобробленого золота, золотого порошку, монетного золота та ювелірних виробів із золота.

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