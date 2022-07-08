Канада запровадила санкції проти патріарха кирила

Канада запровадила санкції проти російського патріарха кирила (володимира гундяєва).
Про це ідеться у повідомленні канадського уряду.
Також у списку опинились дезінформатори:
- пропагандистка Катерина Андрєєва;
- Тигран Худавердян — бізнесмен, заступник генерального директора та виконавчий член ради директорів «Яндекс»;
- Андрій Липов — керівник Роскомнагляду;
- Мілош Вагнер, Володимир Логунов, Вадим Суботін та Олег Терляков — заступники керівника Роскомнагляду;
- Петро Акопов — пропагандист.
Також у санкційному списку опинилось інформагентство Regnum і Роскомнагляд. Канада також заборонила імпорт деяких золотих виробів із росії, зокрема необробленого золота, напівобробленого золота, золотого порошку, монетного золота та ювелірних виробів із золота.
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