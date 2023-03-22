Вселенський патріарх Варфоломій назвав Російську православну церкву відповідальною за війну в Україні

Вселенський патріарх Варфоломій назвав Російську православну церкву відповідальною за війну рф проти України.

Про це пише Reuters.

«Церква і керівництво росії співпрацювали у злочині агресії та розділяють відповідальність за скоєні злочини, такі як шокуюче викрадення українських дітей», — заявив він.

Він додав, що російська влада використовує церкву як інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей.

Варфоломій додав, що міжрелігійний діалог має бути зосереджений на нейтралізації здатності керівництва Московського патріархату підривати єдність християн та узаконювати перед Богом злочини.