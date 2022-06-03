Сто днів війни. Росія випустила 8 ракет по залізниці Львівщини та Миколаївщини, у бомбосховищах на заводі «Азот» у Сєвєродонецьку ховаються 800 людей, а ЗСУ намагаються відбити місто. Онлайн

За сто днів війни росія випустила по Україні 551 крилату ракету типів «Іскандер» і «Калібр», зокрема за останню добу ворог пошкодив залізницю у Львівській та Миколаївській областях. Керівник Луганщини Сергій Гайдай переконаний, що Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення, оскільки захисники успішно проводять локальні операції, беруть полонених і мають все необхідне, щоб вигнати окупантів з облцентру. Тим часом росія не припиняє обстрілювати завод «Азот», у бомбосховищах якого ховаються близько 800 людей. Про головні події 100-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 2 червня — тут).