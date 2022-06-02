У Чорному морі є два російських кораблі із крилатими ракетами «Калібр»

У Чорному морі зараз перебуває два кораблі рф із крилатими ракетами, а ще три великих десантних кораблі прямують до пункту базування в Севастополі.

Про це повідомило оперативне командування «Південь».

«Решта одиниць російського чорноморського флоту зосереджена в базах тимчасово окупованого Криму», — йдеться у повідомленні.

За даними ОК «Південь», на Одещині залишається загроза викидання на берег морських мін, а ситуація в операційній зоні «стабільно напружена».

«Ворог намагається утримувати оборонні рубежі та в противагу контрнаступальним діям посилює обстріли наших позицій. По Миколаївщині завдано масованого ракетного удару із застосуванням стратегічної авіації. Чотирма крилатими ракетами противник вдарив по раніше зруйнованому залізничному мосту в районі села Трихати. Також атаковане чорноморське узбережжя Миколаївської області і тилові райони наших позицій», — заявили в ОК «Південь».

Вочевидь, каже командування, ворог намагається посилити психологічний тиск на мирне населення та підрозділи Сил оборони, щоб знизити динаміку контрнаступальних дій.