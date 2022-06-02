Не варто Сєвєродонецьк списувати з рахунків. Голова Луганщини переконаний, що місто має всі шанси на швидке звільнення

У Луганській області місто Сєвєродонецьк тримається, хоча ситуація там украй складна.

Керівник Луганщини Сергій Гайдай переконаний, що місто має всі шанси на швидке звільнення, оскільки захисники успішно проводять локальні операції, беруть полонених і мають все необхідне, щоб вигнати окупантів з облцентру.

«Усім скептикам: не потрібно Сєвєродонецьк списувати з рахунків. Ще зарано. Місто тримається і, на відміну від кадирова, я кажу правду. Коли голова Чечні каже, що кадировці повністю захопили Сєвєродонецьк, то ми запрошуємо його зробити відповідне відео на підтвердження», — зазначив Гайдай.