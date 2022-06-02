У бомбосховищах під хімзаводом «Азот» у Сєвєродонецьку перебувають до 800 людей

У кількох бомбосховищах під хімічним заводом «Азот» у Сєвєродонецьку ховаються приблизно 800 людей.

Про це голова Військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай повідомив у коментарі CNN.

«Там є місцеві жителі, яких попросили залишити місто, але вони відмовилися. Там також є діти, але їх небагато», — зазначив він.

За його словами, 2 червня окупанти вчергове обстріляли завод «Азот», влучивши в одну з адмінбудівель і склад, де зберігався метанол.

Завод перебуває у приватній власності, і власники кажуть, що там залишилася лише невелика кількість хімікатів.

Гайдай каже, що завод не має значення з військової точки зору, тому «Азот» — це точно не «Азовсталь», де понад 80 днів тримали оборону українські захисники.