У бомбосховищах під хімзаводом «Азот» у Сєвєродонецьку перебувають до 800 людей

У кількох бомбосховищах під хімічним заводом «Азот» у Сєвєродонецьку ховаються приблизно 800 людей.
Про це голова Військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай повідомив у коментарі CNN.
«Там є місцеві жителі, яких попросили залишити місто, але вони відмовилися. Там також є діти, але їх небагато», — зазначив він.
За його словами, 2 червня окупанти вчергове обстріляли завод «Азот», влучивши в одну з адмінбудівель і склад, де зберігався метанол.
Завод перебуває у приватній власності, і власники кажуть, що там залишилася лише невелика кількість хімікатів.
Гайдай каже, що завод не має значення з військової точки зору, тому «Азот» — це точно не «Азовсталь», де понад 80 днів тримали оборону українські захисники.
- Напередодні Сергій Гайдай повідомив, що зараз окуповані орієнтовно 80% Сєвєродонецька, зокрема східні квартали міста.