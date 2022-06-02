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«Укрзалізниця» попередила про затримки потягів через обстріл Стрийського району

Автор:
Олег Панфілович
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«Укрзалізниця» повідомила про затримку низки рейсів через обстріл росіянами залізничної інфраструктури у Стрийському районі Львівської області.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Затримуються наступні потяги:

  • № 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя
  • № 18 Львів — Харків
  • № 37 Ужгород — Одеса
  • № 13 Київ — Солотвино
  • № 45 Ужгород — Харків
  • № 96 Рахів — Київ
  • № 95 Київ — Рахів
  • № 1 Івано-Франківськ — Харків
  • № 43 Івано-Франківськ — Київ
  • № 14 Солотвино — Київ
  • № 38 Одеса — Ужгород
  • № 25 Рахів — Одеса
  • № 29 Київ — Ужгород

Також сьогодні протягом дня до станції Стрий буде обмежено маршрути кількох приміських поїздів:

  • № 6155 Львів — Лавочне
  • № 6187 Львів — Мукачево
  • № 6189 Львів — Лавочне — Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне)

Крім того, № 829/830 Львів — Ужгород — Львів призначений на 2 червня, не курсуватиме.

«Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів і руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються», — заявили в УЗ.