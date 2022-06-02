«Укрзалізниця» попередила про затримки потягів через обстріл Стрийського району

«Укрзалізниця» повідомила про затримку низки рейсів через обстріл росіянами залізничної інфраструктури у Стрийському районі Львівської області.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Затримуються наступні потяги:
- № 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя
- № 18 Львів — Харків
- № 37 Ужгород — Одеса
- № 13 Київ — Солотвино
- № 45 Ужгород — Харків
- № 96 Рахів — Київ
- № 95 Київ — Рахів
- № 1 Івано-Франківськ — Харків
- № 43 Івано-Франківськ — Київ
- № 14 Солотвино — Київ
- № 38 Одеса — Ужгород
- № 25 Рахів — Одеса
- № 29 Київ — Ужгород
Також сьогодні протягом дня до станції Стрий буде обмежено маршрути кількох приміських поїздів:
- № 6155 Львів — Лавочне
- № 6187 Львів — Мукачево
- № 6189 Львів — Лавочне — Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне)
Крім того, № 829/830 Львів — Ужгород — Львів призначений на 2 червня, не курсуватиме.
«Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів і руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються», — заявили в УЗ.