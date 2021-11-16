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Криза на кордоні Польщі та Білорусі триває — мігранти йдуть на штурм, прикордонники будують укріплення. Це було б схоже на кіно, якби не було справжньою трагедією — 10 фото з кордону

Автор:
Дмитро Раєвський
Редактор:
Євген Спірін
Дата:
Криза на кордоні Польщі та Білорусі триває — мігранти йдуть на штурм, прикордонники будують укріплення. Це було б схоже на кіно, якби не було справжньою трагедією — 10 фото з кордону

Польські солдати зводять паркан із колючого дроту на кордоні з Білоруссю у Зубжиці-Велькій неподалік Білостока, східна Польща, 26 серпня 2021 року.

Getty Images / «Бабель»

На початку листопада 2021 року на польсько-білоруському кордоні почалася міграційна криза. Декілька тисяч біженців із Близького Сходу спробували прорватися на територію Польщі в районі прикордонного переходу в Кузьниці Білостоцькій, де вони поставили наметовий табір. Мігранти почали прибувати на кордон ще наприкінці літа. Восьмого листопада розпочався перший штурм мігрантами кордону, і з того часу польські прикордонники зафіксували вже понад двісті спроб прориву, одна спроба була вдалою. Також до проривів готуються і прикордонники у Литві. Криза виявилася рукотворною — мігрантів спеціально запрошують до Білорусі, обіцяють коридор у ЄС, а потім білоруські військові женуть їх колонами до польського кордону. Це підтверджують деякі мігранти — вони навіть платили гроші за можливість вильоту в Мінськ і переправляння до Польщі. Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко фактично не заперечує цього і навіть погрожує перекрити газ Європі, якщо вони закриють кордони для мігрантів. Європейські країни та США готують відповідь — новий пакет санкцій для Лукашенка, білоруських чиновників, авіакомпаній та туроператорів. Ірак офіційно заявив, що готовий забрати своїх громадян назад. Але чим і коли закінчиться криза, сказати складно — 15 листопада мігранти знову пішли на штурм, тепер уже на прикордонному переході Брузги — Кузьниця. А на допомогу полякам вирушили британські військові інженери. Увесь цей час у мережі щодня зʼявляються сотні фото та відео з кордону та з табору біженців. Які з них правдиві, а які постановочні — іноді сказати складно, так само як і правильно їх інтерпретувати. «Бабель» зібрав десять фотографій, які передають атмосферу кризи на кордоні Польщі та Білорусі.

Спроба прориву кордону мігрантами, 8 листопада 2021 року.

Спроба прориву кордону мігрантами, 8 листопада 2021 року.

Getty Images / «Бабель»

Мігранти на кордоні у Гродненській області, 8 листопада 2021 року.

Мігранти на кордоні у Гродненській області, 8 листопада 2021 року.

Getty Images / «Бабель»

Вертоліт над кордоном Польщі та Білорусі, 8 листопада 2021 року.

Вертоліт над кордоном Польщі та Білорусі, 8 листопада 2021 року.

Getty Images / «Бабель»

Мігранти на кордоні Польщі та Білорусі несуть тіло, 8 листопада 2021 року. Польська влада повідомляє, що вже загинуло кілька мігрантів та один польський солдат. Усі смерті поки що називають нещасними випадками.

Мігранти на кордоні Польщі та Білорусі несуть тіло, 8 листопада 2021 року. Польська влада повідомляє, що вже загинуло кілька мігрантів та один польський солдат. Усі смерті поки що називають нещасними випадками.

Getty Images / «Бабель»

Польські (на передньому плані) та білоруські прикордонники (на задньому плані) стоять поруч із групою мігрантів в імпровізованому таборі на кордоні між Білоруссю та Польщею неподалік Білостока, на північному сході Польщі, 20 серпня 2021 року.

Польські (на передньому плані) та білоруські прикордонники (на задньому плані) стоять поруч із групою мігрантів в імпровізованому таборі на кордоні між Білоруссю та Польщею неподалік Білостока, на північному сході Польщі, 20 серпня 2021 року.

Getty Images / «Бабель»

Польські правоохоронці спостерігають за мігрантами на кордоні, 8 листопада 2021 року.

Польські правоохоронці спостерігають за мігрантами на кордоні, 8 листопада 2021 року.

Getty Images / «Бабель»

Мігранти прориваються через кордон на прикордонному переході «Кузьниця», 15 листопада 2021 року.

Мігранти прориваються через кордон на прикордонному переході «Кузьниця», 15 листопада 2021 року.

Getty Images / «Бабель»

Мігранти в таборі на прикордонному посту «Брузги» недалеко від польського прикордонного переходу «Кузьниця», 15 листопада 2021 року.

Мігранти в таборі на прикордонному посту «Брузги» недалеко від польського прикордонного переходу «Кузьниця», 15 листопада 2021 року.

Getty Images / «Бабель»

Мігранти отаборилися на прикордонному КПП «Брузги» неподалік польського прикордонного переходу «Кузьниця», 15 листопада 2021 року.

Мігранти отаборилися на прикордонному КПП «Брузги» неподалік польського прикордонного переходу «Кузьниця», 15 листопада 2021 року.

Getty Images / «Бабель»

На цьому рекламному зображенні, яке випустило Міністерство національної оборони Польщі, солдати польських збройних сил патрулюють кордон 9 листопада 2021 року в Кузьниці, Польща.

На цьому рекламному зображенні, яке випустило Міністерство національної оборони Польщі, солдати польських збройних сил патрулюють кордон 9 листопада 2021 року в Кузьниці, Польща.

Getty Images / «Бабель»

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