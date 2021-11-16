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Кризис на границе Польши и Беларуси продолжается — мигранты идут на штурм, пограничники строят укрепления. Это было бы похоже на кино, если бы не было настоящей трагедией — 10 фото с границы

Автор:
Дмитрий Раевский
Редактор:
Евгений Спирин
Дата:
Кризис на границе Польши и Беларуси продолжается — мигранты идут на штурм, пограничники строят укрепления. Это было бы похоже на кино, если бы не было настоящей трагедией — 10 фото с границы

Польские солдаты возводят забор из колючей проволоки на границе с Беларусью в Зубжице-Велькой недалеко от Белостока, восточная Польша, 26 августа 2021 года.

Getty Images / «Бабель»

В начале ноября 2021 года на польско-беларусской границе начался миграционный кризис. Несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока попытались прорваться на территорию Польши в районе пограничного перехода в Кузнице Белостоцкой, где они поставили палаточный лагерь. Мигранты начали прибывать на границу еще в конце лета. Восьмого ноября начался первый штурм мигрантами границы, и с тех пор польские пограничники зафиксировали уже больше двухсот попыток прорыва, одна попытка была удачной. Также к прорывам готовятся и пограничники в Литве. Кризис оказался рукотворным — мигрантов специально приглашают в Беларусь, обещают коридор в ЕС, а потом беларусские военные гонят их колоннами к польской границе. Это подтверждают и некоторые мигранты — они даже платили деньги за возможность вылета в Минск и переправку в Польшу. Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко фактически не отрицает этого и даже угрожает перекрыть газ Европе, если они закроют границы для мигрантов. Европейские страны и США готовят ответ — новый пакет санкций для Лукашенко, беларусских чиновников, авиакомпаний и туроператоров. Ирак официально заявил, что готов забрать своих граждан обратно. Но чем и когда закончится кризис, сказать сложно — 15 ноября мигранты снова пошли на штурм, теперь уже на самом пограничном переходе Брузги — Кузница. А на помощь полякам отправились британские военные инженеры. Все это время в сети каждый день появляются сотни фото и видео с границы и из лагеря беженцев. Какие из них достоверные, а какие постановочные — иногда сказать сложно, как и правильно их интерпретировать. «Бабель» собрал десять фотографий, которые передают атмосферу кризиса на границе Польши и Беларуси.

Попытка прорыва границы мигрантами, 8 ноября 2021 года.

Попытка прорыва границы мигрантами, 8 ноября 2021 года.

Getty Images / «Бабель»

Мигранты на границе в Гродненской области, 8 ноября 2021 года.

Мигранты на границе в Гродненской области, 8 ноября 2021 года.

Getty Images / «Бабель»

Вертолет над границей Польши и Беларуси, 8 ноября 2021 года.

Вертолет над границей Польши и Беларуси, 8 ноября 2021 года.

Getty Images / «Бабель»

Мигранты на границе Польши и Беларуси несут тело, 8 ноября 2021 года. Польские власти сообщают, что уже погибло несколько мигрантов и один польский солдат. Все смерти пока называют несчастными случаями.

Мигранты на границе Польши и Беларуси несут тело, 8 ноября 2021 года. Польские власти сообщают, что уже погибло несколько мигрантов и один польский солдат. Все смерти пока называют несчастными случаями.

Getty Images / «Бабель»

Польские (на переднем плане) и беларусские пограничники (на заднем плане) стоят рядом с группой мигрантов в импровизированном лагере на границе между Беларусью и Польшей недалеко от Белостока, на северо-востоке Польши, 20 августа 2021 года.

Польские (на переднем плане) и беларусские пограничники (на заднем плане) стоят рядом с группой мигрантов в импровизированном лагере на границе между Беларусью и Польшей недалеко от Белостока, на северо-востоке Польши, 20 августа 2021 года.

Getty Images / «Бабель»

Польские правоохранители наблюдают за мигрантами на границе, 8 ноября 2021 года.

Польские правоохранители наблюдают за мигрантами на границе, 8 ноября 2021 года.

Getty Images / «Бабель»

Мигранты прорываются через границу на пограничном переходе «Кузница», 15 ноября 2021 года.

Мигранты прорываются через границу на пограничном переходе «Кузница», 15 ноября 2021 года.

Getty Images / «Бабель»

Мигранты в лагере на пограничном посту «Брузги» недалеко от польского пограничного перехода «Кузница», 15 ноября 2021 года.

Мигранты в лагере на пограничном посту «Брузги» недалеко от польского пограничного перехода «Кузница», 15 ноября 2021 года.

Getty Images / «Бабель»

Мигранты разбили лагерь на пограничном посту «Брузги» недалеко от польского пограничного перехода «Кузница», 15 ноября 2021 года.

Мигранты разбили лагерь на пограничном посту «Брузги» недалеко от польского пограничного перехода «Кузница», 15 ноября 2021 года.

Getty Images / «Бабель»

На этом рекламном изображении, выпущенном Министерством национальной обороны Польши, солдаты польских вооруженных сил патрулируют границу 9 ноября 2021 года в Кузнице, Польша.

На этом рекламном изображении, выпущенном Министерством национальной обороны Польши, солдаты польских вооруженных сил патрулируют границу 9 ноября 2021 года в Кузнице, Польша.

Getty Images / «Бабель»

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