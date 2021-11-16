Кризис на границе Польши и Беларуси продолжается — мигранты идут на штурм, пограничники строят укрепления. Это было бы похоже на кино, если бы не было настоящей трагедией — 10 фото с границы

В начале ноября 2021 года на польско-беларусской границе начался миграционный кризис. Несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока попытались прорваться на территорию Польши в районе пограничного перехода в Кузнице Белостоцкой, где они поставили палаточный лагерь. Мигранты начали прибывать на границу еще в конце лета. Восьмого ноября начался первый штурм мигрантами границы, и с тех пор польские пограничники зафиксировали уже больше двухсот попыток прорыва, одна попытка была удачной. Также к прорывам готовятся и пограничники в Литве. Кризис оказался рукотворным — мигрантов специально приглашают в Беларусь, обещают коридор в ЕС, а потом беларусские военные гонят их колоннами к польской границе. Это подтверждают и некоторые мигранты — они даже платили деньги за возможность вылета в Минск и переправку в Польшу. Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко фактически не отрицает этого и даже угрожает перекрыть газ Европе, если они закроют границы для мигрантов. Европейские страны и США готовят ответ — новый пакет санкций для Лукашенко, беларусских чиновников, авиакомпаний и туроператоров. Ирак официально заявил, что готов забрать своих граждан обратно. Но чем и когда закончится кризис, сказать сложно — 15 ноября мигранты снова пошли на штурм, теперь уже на самом пограничном переходе Брузги — Кузница. А на помощь полякам отправились британские военные инженеры. Все это время в сети каждый день появляются сотни фото и видео с границы и из лагеря беженцев. Какие из них достоверные, а какие постановочные — иногда сказать сложно, как и правильно их интерпретировать. «Бабель» собрал десять фотографий, которые передают атмосферу кризиса на границе Польши и Беларуси.