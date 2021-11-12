На границу Польши прибыла группа британских военных инженеров, а Россия и Беларусь заявили об учениях

На границу Польши с Беларусью, где с начала недели находятся мигранты из Ближнего Востока, прибыл отряд британских военных инженеров.
Как сообщает Минобороны Великобритании, группа прибыла по запросу польского правительства и окажет инженерную поддержку по укреплению заграждений на границе, часть которых пострадала из-за попыток мигрантов их прорвать.
Тем временем возле границ Евросоюза на территории Беларуси проходят совместные с Россией военные учения. В них участвуют десантные войска Беларуси и РФ с привлечением авиации. Сегодня, 12 ноября, даже сообщалось о гибели двух десантников во время прыжков.
В Минобороны Беларуси сообщают, что учения с привлечением авиации и вертолетов проходят якобы в ответ на «наращивание военной активности» на западных границах и они будут продолжаться.
- 8 ноября к границе Польши пришла колонна из тысяч мигрантов. Ее сопровождали силовики Беларуси, которые в итоге согнали людей в лес, когда те дошли до беларусского погранперехода «Брузги». Мигранты пытались штурмом прорвать границу, но польские силовики и военные этого не допустили. Польша усилила границу войсками, как и Беларусь.
- 9 ноября СМИ сообщили, что беларусские пограничники перебросили сотни мигрантов к границе Литвы. Страна ввела чрезвычайное положение на границе на месяц.
- На границе Польши образовался многотысячный стихийный лагерь беженцев. Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа», если Евросоюз решит закрыть границу. В ЕС ответили, что не позволят себя запугивать.
- Украина тоже усиливает границу на фоне угрозы наплыва мигрантов из Беларуси.
- С 10 ноября над Беларусью начали летать российские бомбардировщики, в том числе Ту-160, которые способны нести ядерное оружие. Александр Лукашенко заявил, что российская авиация направлена для патрулирования границ Беларуси с ЕС.