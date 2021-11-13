Путин отреагировал на угрозу Лукашенко перекрыть Европе газ: Это не будет способствовать развитию наших отношений с Беларусью

Президент России Владимир Путин заявил, что перекрытие Беларусью транзита газа в Европу, чем угрожал самопровозглашенный глава страны Александр Лукашенко, «будет нарушением нашего транзитного контракта».

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия».

«Я, честно говоря, впервые об этом слышу, потому что дважды разговаривал с Александром Григорьевичем в последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Но он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, поговорю с ним на эту тему, если он не в сердцах это просто сказал», — заверил Путин.

Президент РФ также выразил надежду, что до перекрытия российского газопровода не дойдет.

«Это нанесло бы большой вред энергетике Европы, энергетическому сектору Европы и не способствовало развитию наших отношений с Беларусью как с транзитной страной», — добавил он.

В то же время Путин отметил, что против Лукашенко «всегда применяют и угрожают применением новых санкций».