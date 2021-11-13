Путін відреагував на погрозу Лукашенка перекрити Європі газ: Це не сприятиме розвитку наших відносин із Білоруссю

Президент Росії Володимир Путін заявив, що перекриття Білоруссю транзиту газу до Європи, чим погрожував самопроголошений очільник країни Олександр Лукашенко, «буде порушенням нашого транзитного контракту».

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Росія».

«Я, чесно кажучи, вперше про це чую, бо двічі розмовляв з Олександром Григоровичем останнім часом, він мені жодного разу про це не сказав, навіть не натякнув. Але він може, напевно. Хоча нічого хорошого в цьому немає, і я, звичайно, з ним поговорю на цю тему, якщо він не в серцях це просто сказав», — запевнив Путін.

Президент РФ також висловив сподівання, що до перекриття російського газопроводу не дійде.

«Це завдало б великої шкоди енергетиці Європи, енергетичному сектору Європи і не сприяло розвитку наших відносин із Білоруссю як із транзитною країною», — додав він.

Водночас Путін зазначив, що проти Лукашенка «завжди застосовують та погрожують застосуванням нових санкцій».