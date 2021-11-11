Європейський Союз відповів на погрози Лукашенка перекрити газову трубу: не дозволить себе залякувати

Європейський Союз відповів на погрози самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка перекрити транзит газопроводом «Ямал — Європа».

Позицію 11 листопада озвучив єврокомісар з енергетики Паоло Джентілоні на пресконференції в Брюсселі, цитує DW.

«У питаннях постачання газу ми маємо максимально використовувати наші відносини з країнами-постачальниками — державами Африки, Норвегією, Росією, і ми не дозволимо Лукашенку залякати нас своїми погрозами», — заявив Джентілоні.

Єврокомісар підтвердив, що питання безпеки постачання газу до країн ЄС включать до оборонної концепції Євросоюзу під назвою «Стратегічний компас ЄС».

Нагадаємо, що 11 листопада Лукашенко пригрозив перекрити транзит газопроводом «Ямал — Європа», якщо Євросоюз вирішить закрити кордон через ситуацію з нелегальними мігрантами.

Газопровід «Ямал — Європа» проходить територією чотирьох країн: Росії, Білорусі, Польщі та Німеччини. Загальна протяжність — понад 2 тис. км. Білоруська ділянка газопроводу складається з пʼяти компресорних станцій, її довжина 575 км.