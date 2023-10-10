Поліція розслідує майже 100 тисяч воєнних злочинів росіян в Україні

Національна поліція розслідує майже 100 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні.

Як розповів Інтерфакс-Україна голова Національної поліції Іван Вигівський, у майбутньому результати цих розслідувань стануть основою обвинувачення російських військових злочинців у міжнародних судах.

За словами Вигівського, Нацполіція на сьогодні розслідує 96,5 тисячі воєнних злочинів. Це приблизно 90% від усіх воєнних злочинів, що розслідують українські правоохоронці. Насамперед це повʼязано з тим, що поліція — найбільший правоохоронний орган, із найбільшою кількістю слідчих.

Матеріали щодо ракетних обстрілів, катувань і зґвалтувань переважно документують і розслідують поліцейські, а далі передають їх Службі безпеки України, оскільки це її підслідність. Також поліція взаємодіє з іншими правоохоронними органами.

Однією з найрезонансніших справ, яку розслідує поліція, Вигівський назвав кейс із депортації українських дітей з окупованих територій. Саме за це МКС видав ордер на арешт президента росії путіна.