Україна розслідує участь Білорусі в депортації українських дітей з окупованих росією територій. Це вважається воєнним злочином і однією з ознак геноциду.
Про це розповіли Reuters в Офісі генпрокурора України.
«Факт та обставини вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України до так званих оздоровчих таборів у Білорусі наразі розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження», — повідомили там.
Також в Офісі генпрокурора розповіли, що кримінальне провадження розпочали за фактом примусового перевезення/депортації понад 19 тисяч дітей з окупованих Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, зокрема до Білорусі.
- 23 травня білоруська опозиція заявила, що Білорусь нібито брала участь у незаконній депортації українських дітей. У документі йдеться, що 2 150 українських дітей, зокрема сиріт віком від шести до 15 років, відправили до таборів і санаторіїв на території Білорусі.
- 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію росії. ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.
- Росія депортувала з України 19 393 дитини та створила понад 70 таборів, у яких їх примусово утримують. Оскільки частина території України опинилася в окупації і влада не має туди доступу, то насправді може йтися про кілька сотень тисяч викрадених дітей.
- Депортація українських дітей — це один із воєнних злочинів росії. За це Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт путіна та російської уповноваженої з питань дітей Марії Львової-Бєлової.