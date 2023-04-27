ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до росії

Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію російської федерації та закликала МКС розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.

Відповідну резолюцію ухвалили на весняній сесії ПАРЄ.

Зазначимо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії путіна й дитячого омбудсмена рф Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих районів України до росії.

У резолюції ПАРЄ заявила, що росія має негайно і беззастережно припинити незаконне примусове переміщення та депортацію українських дітей, припинити надавати їм російське громадянство, а також допустити до вже переміщених дітей представників ООН та МКЧХ і забезпечити їхнє безпечне повернення.