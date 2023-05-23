Білоруська опозиція заявила, що Лукашенко причетний до депортації понад 2 тисяч українських дітей

Білорусь нібито брала участь у незаконній депортації українських дітей.
Про це йдеться у звіті Національного антикризового уряду, який виступає проти уряду Лукашенка, цитує Sky News.
У документі йдеться, що 2 150 українських дітей, у тому числі сиріт віком від шести до 15 років, відправили до таборів та санаторіїв на території Білорусі.
- 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію росії. ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.
- Росія депортувала з України 19 393 дитини й створила понад 70 таборів, у яких їх примусово утримують. Оскільки частина території України опинилася в окупації і влада не має туди доступу, то насправді може йтися про кілька сотень тисяч викрадених дітей.
- Депортації українських дітей — це один із воєнних злочинів росії. За це Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт путіна та російської уповноваженої з питань дітей Марії Львової-Бєлової.