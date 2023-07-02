Центр нацспротиву: Білоруський паралімпієць Талай допомагає депортувати українських дітей

За даними українського підпілля, член національної паралімпійської збірної команди Білорусі Олексій Талай причетний до депортації дітей з України до РБ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Талай також є генеральним директором російського «благодійного фонду» «Повір у себе» і майстром спорту з плавання. Він безпосередньо організовує вивезення дітей із тимчасово окупованих територій України до Білорусі.