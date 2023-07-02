Центр нацспротиву: Білоруський паралімпієць Талай допомагає депортувати українських дітей

За даними українського підпілля, член національної паралімпійської збірної команди Білорусі Олексій Талай причетний до депортації дітей з України до РБ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.
Талай також є генеральним директором російського «благодійного фонду» «Повір у себе» і майстром спорту з плавання. Він безпосередньо організовує вивезення дітей із тимчасово окупованих територій України до Білорусі.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна та дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей в росію. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- За даними українського омбудсмана Дмитра Лубінця депортовані українські діти перебувають у 57 регіонах росії.
- Центр національного спротиву склав мапу таборів, куди окупанти відправляють депортованих українських дітей.
- 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію росії. ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.