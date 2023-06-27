Омбудсман Дмитро Лубінець: Депортованих українських дітей утримують у 57 регіонах росії

Депортовані українські діти наразі перебувають у 57 регіонах росії.

Про це 27 червня заявив омбудсман Дмитро Лубінець під час спецдоповіді щодо порушення прав українських дітей, цитує Укрінформ.

У 16 з 57 регіонів щонайменше 380 українських дітей стали жертвами насильницького передавання до російських родин.

Також Україна зафіксувала випадки, коли російські військові викрадали дітей на окупованих територіях для залякування, тиску на родичів, збору розвідувальних даних. Крім цього, російські військові тиснуть на дітей і погрожують насильством, щоб примусити дорослих виконувати роботу на користь російської армії або окупаційної влади.

Україна також зафіксувала щонайменше 5 випадків, що росія використовувала дітей у збройному конфлікті.