Офіс омбудсмана: У росії перебувають 27 тисяч цивільних заручників

Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей в росію.

Про це на брифінгу заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Станом на кінець травня росія також незаконно утримує приблизно 27 тисяч українських цивільних заручників.

«Це шалена кількість наших громадян, яких росіяни фактично тримають у полоні», — сказав Лубінець.

За його словами, на початку повномасштабної війни на територіях, які нині окуповані, проживало близько 700 тисяч дітей.

«Скільки з них зараз залишились на тимчасово окупованій території, а скільки вивезли на територію рф, ми не знаємо. Ми можемо тільки припускати. Але думаю, що коли ми звільнимо всі українські території, зʼявиться можливість принаймні приблизно розуміти, скільки дітей зараз перебувають на території рф», — зазначив омбудсмен.

Водночас він підкреслив, що вже відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей, але насправді ця цифра набагато більша. Також у влади є лише приблизне розуміння, де ці діти можуть перебувати.