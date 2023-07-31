У росії заявили, що вивезли з України понад 700 тисяч дітей

Росія від лютого 2022 року вивезла з окупованих частин України понад 700 тисяч дітей. Більшість із них приїхали з батьками або родичами. Частину дітей, які залишилися без батьків, влаштували в прийомні сімʼї.
Про це повідомила уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова у звіті за 2022 рік.
Згідно з документом до росії також вивезли близько 1,5 тисячі вихованців установ для дітей-сиріт. Львова заявили, що 288 дітей з окупованої частини Донеччини влаштували в прийомні сімʼї, з Луганської області — 92 дитини.
З квітня по жовтень 2022 року в російські прийомні сімʼї в 19 регіонах влаштували 380 дітей з Донецької області, які залишилися без батьків.
Також окупанти вивезли до Криму 52 дитини з Олешківського дитячого будинку-інтернату, що в Херсонській області.
Також росія заявляє, що наприкінці літа — восени минулого року батьки з окупованих частин Херсонської, Запорізької, Харківської областей відправили дітей на відпочинок, «у тому числі для захисту від військових дій» у санаторії Криму та Краснодарського краю.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це путін і дитяча омбудсмен рф Марія Львова-Бєлова отримали ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей в росію. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію росії. ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.
- 18 липня видання The Financial Times повідомило, що Саудівська Аравія та Туреччина беруть участь у переговорах про повернення українських дітей, яких росія депортувала. Чиновники з Києва і Москви складали списки дітей, вивезених до росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, а посередником виступав російський олігарх Роман Абрамович.