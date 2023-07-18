FT: Саудівська Аравія і Туреччина домовляються про повернення українських дітей з росії

Саудівська Аравія та Туреччина намагаються домовитися про повернення українських дітей, яких депортували до росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Financial Times.

Чотири джерела газети, ознайомлені з ходом переговорів, розповіли, що вони тривають протягом кількох місяців. Посередником виступав російський олігарх Роман Абрамович.

За даними журналістів, чиновники з Києва і Москви складали списки дітей, вивезених до росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.