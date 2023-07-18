FT: Саудівська Аравія і Туреччина домовляються про повернення українських дітей з росії

Саудівська Аравія та Туреччина намагаються домовитися про повернення українських дітей, яких депортували до росії.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Financial Times.
Чотири джерела газети, ознайомлені з ходом переговорів, розповіли, що вони тривають протягом кількох місяців. Посередником виступав російський олігарх Роман Абрамович.
За даними журналістів, чиновники з Києва і Москви складали списки дітей, вивезених до росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна та дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей до росії. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей. Також росія незаконно утримує приблизно 27 тисяч українських цивільних заручників.
- За даними українського омбудсмана Дмитра Лубінця, депортовані українські діти перебувають у 57 регіонах росії.
- Центр національного спротиву склав мапу таборів, куди окупанти відправляють депортованих українських дітей.
- 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію росії. ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.