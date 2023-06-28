«Важные истории»: Росія передала під «попередню опіку» в родини 1 184 українські дитини

Росія передала під тимчасову опіку в сімʼї 1 184 українські дитини з окупованих територій — це у три рази більше за офіційну кількість (380 дітей).

Про це повідомляє російське видання «Важные истории» із посиланням на доповідь про діяльність уряду Ростовської області за 2022 рік.

Це діти, які прибули «без законних представників із територій Донбасу та України». З цього формулювання незрозуміло, який статус у дітей. Це можуть бути діти-сироти, які жили в дитбудинках на окупованих територіях або втратили батьків під час війни.

Невідомо, чи всі зі 1 184 українських дітей залишилися в російських сімʼях, адже тимчасовий опікун призначається терміном від шести до восьми місяців, якщо за цей час він не оформить постійну опіку — її дія припиняється.

Також можливий інший варіант: до цих 1 184 дітей врахували тих, які виїхали до росії з іншими родичами (бабусею, тіткою) та чиї батьки залишилися на окупованих територіях. Також тут можуть бути враховані вихованці дитячих закладів, яких масово вивезли до росії, — зазвичай опіку над ними оформлює директор закладу.

Водночас у звіті Міносвіти йдеться, що у 2022 році під опіку в Ростовській області віддали лише 534 дитини. Видання припускає, що решту просто відправили до інших регіонів.

Російська уповноважена з питань захисту дітей Марія Львова-Бєлова в Нижньогородській області з українськими дітьми, яких вивезли з окупованої території Донецької області, 22 вересня 2022 року.

Журналістам вдалося дізнатися, де перебувають290 українських дітей — їх розподілили по 23 регіонах рф. Найбільше дітей — 47 — перебувають у Новосибірській області. Щонайменше 30 дітей опинилися в сімʼях Московської області, 25 — у Калузькій, 24 — у Нижегородській. Ще 21 депортована дитина живе в родинах в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, 20 — у Ленінградській області. У решту регіонів вивезли до 20 дітей.