Forbes: Україна попросила до F-16 ракети JASSM

Україна потребує до винищувачів F-16 ракети JASSM. Доки Сполучені Штати не схвалять передачу цих ракет Україні, F-16 не зможуть повністю реалізувати свій потенціал, пише Forbes.

JASSM — це двотонні високоточні крилаті ракети класу «повітря — земля», призначені для знищення бункерів, укріплень, мостів та ППО. Дальність цих ракет — від 370 до 980 кілометрів, залежно від версії.

U.S. Air Force

Для порівняння, у переданих Україні крилатих ракет Storm Shadow і SCALP AG дальність до 590 км, а бойова частина важить 500 кг. Однак, F-16 несумісний зі Storm Shadow і SCALP.