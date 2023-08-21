Повітряні сили: Україні потрібно понад 100 винищувачів, щоб оновити авіаційний парк

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Україні потрібні 128 винищувачів, аби замінити старий авіаційний парк техніки. Ця кількість є у візії ПС.

Про це він розповів в етері «Радіо Свобода».

За його словами, якщо партнери передадуть нам 42 винищувачі — це близько чотирьох авіаційних бригад. У Повітряних силах все ж говорять про необхідність більшої кількості літаків.

«Війна може внести свої корективи, але понад 100 літаків дійсно-таки потрібно, щоб розосередити їх на різних аеродромах, аби вони реагували на різні виклики, і завдавати ударів по різних цілях. І по літаках, і по наземних, і по тилах противника», — додав Ігнат.