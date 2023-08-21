Данія почала навчати «першу хвилю» українських пілотів. Вони опанують F-16

У Данії 70 українських пілотів та авіаторів (техніки й інженери) проходитимуть навчання на винищувачах F-16. Це перша хвиля навчань, далі буде друга і третя.
«Інша група пілотів — це молоді льотчики, фактично вчорашні випускники, які поїдуть у Велику Британію, де будуть опановувати дещо за довшою програмою. Але вони проходитимуть базову підготовку — англійську мову, легкомоторну техніку західну з переходом потім на винищувачі. Ця програма триватиме довше, можливо до 2 років, але це та перспектива, яка на нас чекає», — сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
- Україна від початку повномасштабної війни закликає союзників надати бойові літаки західного типу.
- 11 липня на саміті НАТО у Вільнюсі 11 країн та Україна підписали меморандум про створення коаліції з підготовки українських військових льотчиків на винищувачах F-16. Коаліцію очолили Данія та Нідерланди, а також туди увійшли Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція й Велика Британія.
- 19 серпня глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що українські пілоти вже розпочали навчання на F-16 у Великій Британії та Швеції. 20 серпня Володимир Зеленський під час візиту в Данію відвідав українських пілотів, які навчаються на авіабазі Fighter Wing Skrydstrup.
- США, своєю чергою, вже схвалили передання Україні американських винищувачів F-16 від Данії та Нідерландів після завершення навчання українських пілотів.
- 20 серпня Зеленський заявив, що Нідерланди можуть передати 42 винищувачі, а Данія — 19. Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що перша група з шести F-16 попрямує в Україну ближче до Нового року.