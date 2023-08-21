Данія почала навчати «першу хвилю» українських пілотів. Вони опанують F-16

У Данії 70 українських пілотів та авіаторів (техніки й інженери) проходитимуть навчання на винищувачах F-16. Це перша хвиля навчань, далі буде друга і третя.

«Інша група пілотів — це молоді льотчики, фактично вчорашні випускники, які поїдуть у Велику Британію, де будуть опановувати дещо за довшою програмою. Але вони проходитимуть базову підготовку — англійську мову, легкомоторну техніку західну з переходом потім на винищувачі. Ця програма триватиме довше, можливо до 2 років, але це та перспектива, яка на нас чекає», — сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.