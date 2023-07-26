Голова Державної судової адміністрації отримав підозру. Він підбурював до хабарів суддям Верховного суду

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову в підбурюванні до хабарів суддям Верховного суду.

Про це НАБУ оголосило 26 липня.

Олексій Сальніков ще 5 березня 2023 року отримав від представника компанії $7 500, з який $5 000 треба було передати суддям за винесення потрібного рішення, а $2 500— залишити собі за посередницькі послуги.

Надалі Сальніков обіцяв допомогти у винесенні рішення Верховного суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови Всеволода Князєва. Однак після того, як Князєва викрили на хабарі у $3 мільйони, поведінка Сальнікова різко змінилася — він почав ухилятися від вирішення питання, проте повертати отриманий хабар не збирався.