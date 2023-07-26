Голова Державної судової адміністрації отримав підозру. Він підбурював до хабарів суддям Верховного суду

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову в підбурюванні до хабарів суддям Верховного суду.
Про це НАБУ оголосило 26 липня.
Олексій Сальніков ще 5 березня 2023 року отримав від представника компанії $7 500, з який $5 000 треба було передати суддям за винесення потрібного рішення, а $2 500— залишити собі за посередницькі послуги.
Надалі Сальніков обіцяв допомогти у винесенні рішення Верховного суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови Всеволода Князєва. Однак після того, як Князєва викрили на хабарі у $3 мільйони, поведінка Сальнікова різко змінилася — він почав ухилятися від вирішення питання, проте повертати отриманий хабар не збирався.
- 15 травня стало відомо, що голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі в майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, пізніше Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу.
- Новим очільником Верховного суду став Станіслав Кравченко — очільник Касаційного кримінального суду (ось його профайл).