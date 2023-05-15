НАБУ та САП викрили корупційну схему у Верховному суді, до якої причетне керівництво суду

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему у Верховному суді. До неї причетні як керівництво суду, так і судді.

Про це пише НАБУ у своєму Telegram-каналі.

Там зазначили, що йдеться отримання хабарів. Наразі тривають слідчі дії, а деталі обіцяють повідомити згодом.

Водночас радник голови Офісу президента Сергій Лещенко повідомив, що на хабарі в майже $3 мільйони спіймали голову Верховного суду Всеволода Князєва. Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах підтвердили, що одним із фігурантів справи є голова Верховного суду Всеволод Князєв і у нього тривають обшуки.

За законом, оголосити про підозру голові Верховного суду може або генеральний прокурор, або його заступник.