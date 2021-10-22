Верховний суд обрав нового очільника. Ним став Всеволод Князєв

Пленум Верховного суду 22 жовтня обрав нового голову ВС. Ним став секретар Великої палати Верховного суду Всеволод Князєв.

За кандидата віддали свої голоси 98 суддів.

Водночас його суперники — судді Касаційного господарського суду Володимир Погребняк та Олег Ткачук — отримали 49 і 7 голосів відповідно.

Не підтримали жодного кандидата 9 осіб. Ще п’ять бюлетенів визнали недійсними. Загалом голосували 168 суддів, один — відмовився.