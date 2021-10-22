Верховний суд обрав нового очільника. Ним став Всеволод Князєв

Пленум Верховного суду 22 жовтня обрав нового голову ВС. Ним став секретар Великої палати Верховного суду Всеволод Князєв.
За кандидата віддали свої голоси 98 суддів.
Водночас його суперники — судді Касаційного господарського суду Володимир Погребняк та Олег Ткачук — отримали 49 і 7 голосів відповідно.
Не підтримали жодного кандидата 9 осіб. Ще п’ять бюлетенів визнали недійсними. Загалом голосували 168 суддів, один — відмовився.
- Чинну голову Верховного суду Валентину Данішевську обрали 30 листопада 2017 року. Вона стала першою жінкою на цій посаді. Голова Верховного суду перебуває на цій посаді 4 роки, але може балотуватися і на другий термін. Також голова ВС за посадою є членом Вищої ради правосуддя.
- Повноваження Данішевської завершуються 30 листопада 2021 року. Раніше вона заявила, що не претендуватиме на другий термін.