Голова Верховного суду йде у відставку. Вона не претендуватиме на другий термін

Голова Верховного суду Валентина Данішевська заявила, що не претендуватиме на другий термін. Її повноваження завершуються 30 листопада 2021 року.

Про це вона заявила на пленумі ВС.

«Я не буду пропонувати свою кандидатуру [...] Отже, можемо шукати в наших лавах наступного главу Верховного суду», — підкреслила Данішевська.

У зв’язку з цим вона скликала черговий пленум Верховного суду на 22 жовтня. Там будуть обирати нового голову ВС.

Данішевська зазначила, що вирішила заздалегідь ініціювати процес зміни очільника Верховного суду. Вона також натякнула і на вихід на пенсію, зазначивши, що її кар’єра судді добігає кінця.